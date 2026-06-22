SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Hjulmand soll kommen

Amorim wünscht Wiedervereinigung mit Ex-Spieler

Autor: | Publiziert: 22 Juni, 2026 11:52
Amorim wünscht Wiedervereinigung mit Ex-Spieler

Morten Hjulmand bleibt eines der wichtigsten Transferziele von AC Mailand. Mehrere italienische Medien berichten, dass der neue Milan-Trainer Ruben Amorim den dänischen Mittelfeldspieler unbedingt nach Mailand holen möchte. Beide arbeiteten bereits bei Sporting Lissabon zusammen, weshalb Amorim auf eine erneute Zusammenarbeit hofft.

Besonders interessant: Verschiedenen Berichten zufolge soll Hjulmand sich bereits von Teilen der Sporting-Mannschaft verabschiedet haben. Das wird in Portugal als Hinweis auf einen möglichen Sommerwechsel gewertet. Bei der Ablöse gehen die Angaben allerdings deutlich auseinander. Laut «CalcioMercato» soll Sporting dem Spieler zugesichert haben, ihn für rund 45 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Transferexperte Nicolò Schira zeichnet hingegen ein anderes Bild. Demnach fordert Sporting mindestens 60 Millionen Euro, obwohl die offizielle Ausstiegsklausel sogar bei 80 Millionen Euro liegt. Hinzu kommt, dass laut Schira derzeit noch keine offiziellen Verhandlungen zwischen Milan und Sporting laufen. Parallel arbeitet Milan auch an einer möglichen Verpflichtung von Gonçalo Ramos von Paris Saint-Germain.

Laut «Corriere dello Sport» kalkulieren die Rossoneri für beide Spieler gemeinsam mit einem Gesamtbudget von etwa 60 Millionen Euro. Genau deshalb könnte die Rolle von Jorge Mendes entscheidend werden. Der einflussreiche Berater soll bei mehreren Gesprächen im Hintergrund eine wichtige Vermittlerrolle spielen können.

Mehr Dazu
Er will nach Italien

Sergio Ramos hat seinen nächsten Klub bestimmt
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Neuer Trainer

Milan will auf Pep Guardiola zugehen
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Ab nach Monza

Zlatan Ibrahimovic hat sich mit neuem Klub mündlich geeinigt
Mehr entdecken
Hjulmand soll kommen

Amorim wünscht Wiedervereinigung mit Ex-Spieler

22.06.2026 - 11:52
Amorim grosser Befürworter

AC Mailand arbeitet an Ramos-Transfer

22.06.2026 - 10:54
Offene Zukunft?

Wichtiges Milan-Treffen wegen Mike Maignan

20.06.2026 - 11:06
Begehrte Personalie

Milan kämpft weiter verbissen um Markus Krösche

19.06.2026 - 17:48
Landsmann als Trainer

Rafael Leão könnte wegen Amorim am Ende doch bei Milan bleiben

18.06.2026 - 15:30
Im Duo zu den Rossoneri

Der künftige Milan-Boss Markus Krösche will Can Uzun aus Frankfurt mitnehmen

17.06.2026 - 15:48
Mittelfeldprofi wird umgarnt

Der FC St.Gallen zeigt grosses Interesse an Ex-Milan-Profi Antonio Gala

17.06.2026 - 11:55
Hat unterschrieben

Milan bestätigt Ruben Amorim als neuen Trainer

16.06.2026 - 18:43
Einigung erzielt

Der neue Milan-Trainer steht fest und heisst Ruben Amorim

15.06.2026 - 11:58
Wird es Jaissle?

Doch nicht Glasner? Milan trifft anderen Trainer

13.06.2026 - 15:17