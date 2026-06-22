Amorim wünscht Wiedervereinigung mit Ex-Spieler

Morten Hjulmand bleibt eines der wichtigsten Transferziele von AC Mailand. Mehrere italienische Medien berichten, dass der neue Milan-Trainer Ruben Amorim den dänischen Mittelfeldspieler unbedingt nach Mailand holen möchte. Beide arbeiteten bereits bei Sporting Lissabon zusammen, weshalb Amorim auf eine erneute Zusammenarbeit hofft.

Besonders interessant: Verschiedenen Berichten zufolge soll Hjulmand sich bereits von Teilen der Sporting-Mannschaft verabschiedet haben. Das wird in Portugal als Hinweis auf einen möglichen Sommerwechsel gewertet. Bei der Ablöse gehen die Angaben allerdings deutlich auseinander. Laut «CalcioMercato» soll Sporting dem Spieler zugesichert haben, ihn für rund 45 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Transferexperte Nicolò Schira zeichnet hingegen ein anderes Bild. Demnach fordert Sporting mindestens 60 Millionen Euro, obwohl die offizielle Ausstiegsklausel sogar bei 80 Millionen Euro liegt. Hinzu kommt, dass laut Schira derzeit noch keine offiziellen Verhandlungen zwischen Milan und Sporting laufen. Parallel arbeitet Milan auch an einer möglichen Verpflichtung von Gonçalo Ramos von Paris Saint-Germain.

Laut «Corriere dello Sport» kalkulieren die Rossoneri für beide Spieler gemeinsam mit einem Gesamtbudget von etwa 60 Millionen Euro. Genau deshalb könnte die Rolle von Jorge Mendes entscheidend werden. Der einflussreiche Berater soll bei mehreren Gesprächen im Hintergrund eine wichtige Vermittlerrolle spielen können.