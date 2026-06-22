Amorim will Pedro Gonçalves nach Mailand holen

Beim AC Mailand nimmt die Handschrift von Trainer Ruben Amorim offenbar immer deutlichere Formen an. Nach aktuellen Berichten gehört Pedro Gonçalves zu den absoluten Wunschspielern des neuen Milan-Coachs.

Der portugiesische Nationalspieler war unter Amorim einer der Schlüsselakteure bei Sporting Lissabon und spielte eine zentrale Rolle bei den Erfolgen der vergangenen Jahre. Dem Bericht zufolge soll Amorim bereits aktiv daran arbeiten, den 27-Jährigen nach Italien zu lotsen.

Besonders interessant: Gonçalves soll einem Wechsel grundsätzlich bereits zugestimmt haben und offen für die Wiedervereinigung mit seinem früheren Trainer sein. Der Offensivspieler möchte demnach nach vielen erfolgreichen Jahren in Portugal eine neue Herausforderung annehmen. Ein Wechsel in die Serie A würde genau diesem Wunsch entsprechen.

Sportlich wäre Gonçalves eine sofortige Verstärkung für Milan. In der vergangenen Liga-Portugal-Saison erzielte er 13 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Seine Vielseitigkeit macht ihn zusätzlich interessant, da er sowohl als offensiver Mittelfeldspieler als auch auf den Flügeln eingesetzt werden kann. Die entscheidende Frage wird die Ablöse sein. Sporting hat den Vertrag des Portugiesen erst bis 2030 verlängert und befindet sich daher in einer starken Verhandlungsposition.

Berichten zufolge liegt die Preisvorstellung bei etwa 30 Millionen Euro, wobei unklar ist, ob diese Forderung auch gegenüber europäischen Vereinen gilt. In der Vergangenheit hatte Sporting sogar ein Angebot von rund 40 Millionen Euro abgelehnt. Neben Milan wurden zuletzt auch Como sowie die saudischen Klubs Al Ahli und Al Nassr mit Gonçalves in Verbindung gebracht.