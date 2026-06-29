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Neue Besitzer

Liga bewilligt Deal: GC hat neue Besitzer

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 22:10
Liga bewilligt Deal: GC hat neue Besitzer

Der Verkauf der Grasshoppers ist am Montag von der Swiss Football League bewilligt worden. Die Bridge Football Group tritt als neue Mehrheitsbesitzerin an die Stelle des Los Angeles FC.

Die chinesische Investoren-Gruppe hat mit dem früheren FIFA-Anwalt Ludovic Délechat einen Schweizer als CEO an der Spitze. Die Verhandlungen liefen über mehrere Wochen und wurden nun erfolgreich abgeschlossen. In einem Statement auf der Webseite des Vereins sagt der neue Klubchef: «Wir sind uns der Verantwortung, die mit der Übernahme einer solchen Institution einhergeht, vollumfänglich bewusst. Von Anfang an war uns eines klar: Die Geschichte des Clubs, seine Werte und seine Verbindung mit seinen Fans gehören zu seinen grössten Stärken und dürfen nie verloren gehen. Wir wissen, dass den Fans des Grasshopper Club Zürich in der Vergangenheit immer wieder einiges versprochen wurde. Wir wissen auch, dass Vertrauen nicht am ersten Tag eingefordert werden kann. Das ist ein Prozess. Wir bitten um eine Chance, unsere Absichten in der Praxis unter Beweis stellen zu können. Wir werden nicht von Beginn weg alles richtig machen, aber unser Engagement ist aufrichtig, langfristig und hat das Beste für den Grasshopper Club Zürich im Sinn.»

Als Prioritäten werden folgende Punkte genannt:

  • Stärkung der Verbindung des Clubs mit seinen Fans und der Stadt Zürich
  • Investitionen in den Nachwuchs, unter anderem in den GC-Campus, und in die Förderung von lokalen Talenten
  • Aufbau einer stabilen und nachhaltigen sportlichen und finanziellen Grundlage
  • Voraussetzungen schaffen für langfristigen Erfolg auf und neben dem Platz
  • Bewahrung und Stärkung der Identität und Traditionen des Grasshopper Club Zürich

Die Bridge Football Group hat bereits Mehrheitsanteile an drei Klubs: Dem FC Den Bosch in der zweiten niederländischen Liga, an Pro Vercelli in der dritten Liga Italiens und am Shaanxi Union FC in der zweiten Liga Chinas.

Was der Besitzerwechsel für die bisherige Führungsriege von GC bedeutet und ob beispielsweise Sportchef Alain Sutter im Amt bleibt, wurde noch nicht kommuniziert.

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