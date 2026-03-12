Guardiola kommentiert Glanzvorstellung von Fede Valverde mit einem Wort

Manchester City geht bei Real Madird im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals mit 0:3 unter. Federico Valverde erzielt sämtliche Treffer. City-Coach Pep Guardiola ist voll des Lobes für den Uruguayer.

Nach der Partie würdigt der spanische Startrainer den Real-Profi, der die Mannschaft am Mittwochabend als Kapitän anführte und in Abwesenheit mehrerer Stars (u.a. Kylian Mbappé) zur grossen Figur avancierte. «Fede Valverde ist ein fantastischer Spieler. Ich weiss nicht, welche Rolle er alle übernehmen kann.» Ein bestimmtes Wort stellt der City-Coach in den Vordergrund: «Unglaublich.»

Tatsächlich kann der Valverde fast überall auf dem Platz spielen. Sei es als Aussenverteidiger oder phasenweise als Vollstrecker ganz vorne, wie am Mittwoch. Seine Treffer waren mitunter fantastisch. Der 27-Jährige hätte sogar ziemlich einfach ein viertes Tor erzielen können: Vinicius fragte ihn vor der Ausführung des Elfmeters in der zweiten Halbzeit, ob er antreten wolle. Da lehnte Valverde jedoch ab und forderte Vini auf, den Penalty auszuführen. Der Brasilianer scheiterte.

Dennoch ist die Ausgangslage für die Madrilenen vor dem Rückspiel auf der Insel fantastisch.