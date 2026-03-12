SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Unglaublich"

Guardiola kommentiert Glanzvorstellung von Fede Valverde mit einem Wort

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 10:45
Guardiola kommentiert Glanzvorstellung von Fede Valverde mit einem Wort

Manchester City geht bei Real Madird im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals mit 0:3 unter. Federico Valverde erzielt sämtliche Treffer. City-Coach Pep Guardiola ist voll des Lobes für den Uruguayer.

Nach der Partie würdigt der spanische Startrainer den Real-Profi, der die Mannschaft am Mittwochabend als Kapitän anführte und in Abwesenheit mehrerer Stars (u.a. Kylian Mbappé) zur grossen Figur avancierte. «Fede Valverde ist ein fantastischer Spieler. Ich weiss nicht, welche Rolle er alle übernehmen kann.» Ein bestimmtes Wort stellt der City-Coach in den Vordergrund: «Unglaublich.»

Tatsächlich kann der Valverde fast überall auf dem Platz spielen. Sei es als Aussenverteidiger oder phasenweise als Vollstrecker ganz vorne, wie am Mittwoch. Seine Treffer waren mitunter fantastisch. Der 27-Jährige hätte sogar ziemlich einfach ein viertes Tor erzielen können: Vinicius fragte ihn vor der Ausführung des Elfmeters in der zweiten Halbzeit, ob er antreten wolle. Da lehnte Valverde jedoch ab und forderte Vini auf, den Penalty auszuführen. Der Brasilianer scheiterte.

Dennoch ist die Ausgangslage für die Madrilenen vor dem Rückspiel auf der Insel fantastisch.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
"Unglaublich"

Guardiola kommentiert Glanzvorstellung von Fede Valverde mit einem Wort

12.03.2026 - 10:45
Vor Direktduell

Pep Guardiola würdigt Real Madrid und das Santiago Bernabeu

11.03.2026 - 14:36
Eingriff gut verlaufen

Rodrygo wurde operiert – jetzt ist klar, wann er frühestens zurückkehrt

10.03.2026 - 12:42
Hartnäckiger Real-Präsident

Florentino Perez gibt bei Zidane nicht auf und grätscht Frankreich rein

10.03.2026 - 10:13
Schicksalsspiele

Die Luft für Real-Trainer Alvaro Arbeloa ist bereits sehr dünn

9.03.2026 - 14:41
Wegen Knieproblemen

Kylian Mbappé bereut zu frühen Einsatz

9.03.2026 - 11:45
Real klopft an

Alexis Mac Allister könnte Liverpool schon im Sommer verlassen

8.03.2026 - 18:53
Manchester City blockt ab

Real Madrid zeigt grosses Interesse an Rodri

8.03.2026 - 14:31
Will bei Milan bleiben

Massimiliano Allegri beendet Real-Spekulationen mit klarer Aussage

7.03.2026 - 15:48
Immer wieder Gerüchte

Jürgen Klopp zu Real Madrid? Berater spricht Klartext

7.03.2026 - 10:19