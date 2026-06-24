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Belgier offen für Wechsel

Galatasaray träumt von De Bruyne-Coup

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 16:01
Galatasaray träumt von De Bruyne-Coup

Galatasaray arbeitet offenbar an einem spektakulären Transfer und beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Kevin De Bruyne.

Der türkische Meister sucht nach einem Nachfolger für Dries Mertens auf der Zehnerposition und sieht im belgischen Weltklasse-Spieler eine mögliche Lösung. Berichten zufolge gab es bereits erste Gespräche über Vermittler. De Bruyne befindet sich derzeit mit der Belgische Fussballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, soll einem Engagement bei Galatasaray aber grundsätzlich offen gegenüberstehen. Vor allem die Aussicht auf Einsätze in der Champions League könnte für den 34-Jährigen attraktiv sein.

Der grösste Stolperstein ist allerdings der SSC Neapel. De Bruyne wechselte erst im Sommer 2025 von Manchester City nach Neapel und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2027. Zudem gilt er als einer der Topverdiener des Klubs. Galatasaray verfolgt deshalb offenbar einen klaren Plan: Die Türken hoffen auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung zwischen Napoli und De Bruyne. Erst dann würde der Verein mit einem hohen Handgeld und einem attraktiven Gehaltspaket aktiv werden.

Aus sportlicher Sicht wäre De Bruyne trotz seines Alters eine enorme Verstärkung für Galatasaray. Der Mittelfeldregisseur brachte es in der vergangenen Serie-A-Saison auf fünf Tore und zwei Vorlagen in 18 Einsätzen für Napoli. Allerdings hängt die gesamte Operation derzeit von der Haltung Napolis ab. Solange die Italiener auf eine Ablöse bestehen oder den Spieler nicht ziehen lassen wollen, dürfte ein Wechsel nach Istanbul schwierig umzusetzen sein.

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