Der FC Basel hat einen Mittelstürmer von Serie A-Klub Pisa im Blick

Der FC Basel könnte in der Offensive in dieser Transferperiode noch einmal nachlegen. Im Fokus steht unter anderem Serie A-Stürmer M’Bala Nzola.

Der 29-jährige angolanisch-französische Angreifer läuft derzeit auf Leihbasis für Pisa auf. Seine Transferrecht liegen bei der AC Fiorentina, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht. Wie der italienische Transferexperte Nicolo Schira berichtet, steht Nzola nun auf dem Schirm des FC Basel.

Nach einer Vorrunde, in der es an der Effizienz im Angriff mangelte, könnten die Bebbi nachlegen. Linksfuss Nzola passt offenbar ins Profil. Ein Transfer ist aufgrund der verschiedenen involvierten Parteien allerdings nicht ganz einfach zu realisieren. Für Pisa bestritt der Stürmer 16 Serie A-Partien. Dabei sind ihm drei Treffer geglückt. Trainer Alberto Gilardino soll allerdings nicht mehr mit ihm planen, weshalb in den kommenden Tagen ein Transfer ansteht.