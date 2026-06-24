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Leipzig-Star gilt als teure Option

Fiorentina prüft Bakayoko-Transfer

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 09:19
Fiorentina prüft Bakayoko-Transfer

AC Florenz arbeitet offenbar an der Verstärkung der Flügelpositionen und hat dabei einen Spieler von RB Leipzig ins Visier genommen. Laut italienischen Berichten gehört Johan Bakayoko zu den Kandidaten, die bei der Viola aktuell diskutiert werden.

Der belgische Nationalspieler wird als interessante, allerdings kostspielige Lösung für die Offensive angesehen. Der 23-Jährige steht in Leipzig noch langfristig bis 2030 unter Vertrag, wodurch die Sachsen keine Notwendigkeit haben, über einen Verkauf nachzudenken. Entsprechend dürfte eine Verpflichtung für Fiorentina finanziell anspruchsvoll werden.

Sportlich verlief die vergangene Bundesliga-Saison für Bakayoko eher durchwachsen. In 20 Ligaeinsätzen gelangen ihm zwei Treffer. Dennoch geniesst der Belgier weiterhin einen hervorragenden Ruf, vor allem aufgrund seiner technischen Fähigkeiten, seiner Geschwindigkeit und seines Potenzials. Florenz schaut sich derzeit mehrere Profile für die Aussenbahnen an. Neben Bakayoko werden auch verschiedene Talente aus dem Ausland geprüft, darunter die Argentinier Silvetti und Baroni. Die Konkurrenz könnte allerdings gross werden. In den vergangenen Monaten wurden auch Newcastle United und Liverpool mit Bakayoko in Verbindung gebracht.

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