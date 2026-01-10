SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Leih-Deal

Sohm vor Winter-Wechsel innerhalb der Serie A

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 10 Januar, 2026 09:14
Sohm vor Winter-Wechsel innerhalb der Serie A

Simon Sohm könnte die AC Fiorentina in der Wintertransferperiode vorübergehend verlassen. Der 24-jährige Schweizer Nationalspieler gilt als Leihkandidat, um nach einer schwierigen Hinrunde wieder Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln.

Zum Ende der ersten Saisonhälfte wies er ligaweit den schwächsten Durchschnittswert in der Serie A auf. Interesse zeigt Cremonese, das den Mittelfeldspieler zur Verstärkung des Kaders verpflichten möchte. Sohm war im August 2025 für rund 15 Millionen Euro zuzüglich Boni von Parma nach Florenz gewechselt und ist dort noch bis 2030 gebunden.

In der laufenden Serie-A-Saison absolvierte er 14 Einsätze, erzielte ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Sein Marktwert wird aktuell auf acht Millionen Euro geschätzt. Der Schweizer wechselte 2020 vom FC Zürich nach Parma, für eine Ablöse von 6,4 Millionen Euro.

Mehr Dazu
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
"Image hat Schaden genommen"

FCZ-Präsident Canepa verrät, weshalb er Malenovic entlassen hat
Wechsel kurz bevor?

FCZ einigt sich mit Interessent auf Transfer von Cheveyo Tsawa
Mehr entdecken
Auf Januarliste

England-Klub zeigt Interesse an FCZ-Star Jahnoah Markelo

11.01.2026 - 17:46
Vertrag bis 2030

FCZ-Eigengewächs weckt Interesse in der Serie A

11.01.2026 - 11:02
Leih-Deal

Sohm vor Winter-Wechsel innerhalb der Serie A

10.01.2026 - 09:14
Einigung erzielt – letzte Hürden ausgeräumt

Offiziell: Tosic-Wechsel nach Zypern vollzogen

9.01.2026 - 18:11
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste

9.01.2026 - 17:24
Milan Rodic geht

Der FCZ löst schon wieder den Vertrag mit einem Spieler auf

8.01.2026 - 15:49
Verteidiger geht

FCZ verkauft Mariano Gomez nach Ausraster & Sperre nach Ungarn

7.01.2026 - 19:15
Mangiarratti ein Kandidat

Überraschender Name für Malenovic-Nachfolge beim FCZ

6.01.2026 - 12:14
Wechsel perfekt

Ex-FCZ-Profi wird Trainerin bei GC

6.01.2026 - 09:53
Nach Tragödie in Crans-Montana

Die Swiss Football Night wird abgesagt

5.01.2026 - 16:58