Sohm vor Winter-Wechsel innerhalb der Serie A

Simon Sohm könnte die AC Fiorentina in der Wintertransferperiode vorübergehend verlassen. Der 24-jährige Schweizer Nationalspieler gilt als Leihkandidat, um nach einer schwierigen Hinrunde wieder Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln.

Zum Ende der ersten Saisonhälfte wies er ligaweit den schwächsten Durchschnittswert in der Serie A auf. Interesse zeigt Cremonese, das den Mittelfeldspieler zur Verstärkung des Kaders verpflichten möchte. Sohm war im August 2025 für rund 15 Millionen Euro zuzüglich Boni von Parma nach Florenz gewechselt und ist dort noch bis 2030 gebunden.

In der laufenden Serie-A-Saison absolvierte er 14 Einsätze, erzielte ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Sein Marktwert wird aktuell auf acht Millionen Euro geschätzt. Der Schweizer wechselte 2020 vom FC Zürich nach Parma, für eine Ablöse von 6,4 Millionen Euro.