Hoffenheim geht bei FCSG-Torjäger Alessandro Vogt in die Vollen

Bundesligist TSG Hoffenheim zeigt sehr grosses Interesse an St. Gallens Shootingstar Alessandro Vogt.

Die Kraichgauer möchten den 20-jährigen Angreifer im kommenden Sommer laut "Sky" unbedingt verpflichten. Es habe schon mehrere Treffen mit dem Berater des Angreifers gegeben, berichtet Journalist Florian Plettenberg. Er gilt als möglicher Ersatz von Fisnik Asllani oder Tim Lemperle, die ihrerseits von anderen Vereinen umgarnt werden und Hoffenheim nach dieser Spielzeit verlassen könnten.

Vogt ist dank einer Ausstiegsklausel für relativ günstige 2,7 Mio. Euro zu haben. Auch Wolfsburg wirft ein Auge auf den Schweizer U21-Nationalspieler. Weitere Klubs dürften hinzukommen, wenn der Youngster weiterhin so regelmässig trifft wie bislang in dieser Spielzeit.

Rein vertraglich ist Vogt bis 2029 an seinen aktuellen Verein gebunden. Durch die Ausstiegsklausel ist die Vertragslaufzeit aber nicht allzu relevant.

Peter Schneiter 25 November, 2025 10:41