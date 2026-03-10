SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach 96 Partien

Kyle Walker tritt aus der englischen Nationalelf zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 März, 2026 16:51
Kyle Walker tritt aus der englischen Nationalelf zurück

Rechtsverteidiger Kyle Walker verkündet seinen Rücktritt aus der englischen Nationalmannschaft.

Nach insgesamt 96 Länderspielen macht der Profi von Burnley im Nationalteam offiziell Schluss. Das Debüt feierte Walker am 12. November 2011 in einem Freundschaftsspiel gegen Spanien. Letztmals lief der 35-jährige Routinier im vergangenen Sommer am 10. Juni bei der 1:3-Niederlage gegen den Senegal für die Three Lions auf.

Nationalcoach Thomas Tuchel hatte Walker seither nicht mehr nominiert. Weitere Spiele werden nun auch nicht mehr dazukommen, wie der Rechtsfuss offiziell bekanntgab. Insgesamt erzielte er einen Länderspieltreffer.

In den sozialen Medien erklärt Walker, dass es die grösste Ehre seiner Karriere gewesen sei, sein Land zu repräsentieren. Darauf werde er immer stolz sein. Allen Teamkollegen, Trainern, Managern, dem 12. Mann und auch allen hinter den Kulissen ist er denkbar. Insbesondere dankt Walker auch seiner Familie, die ihn stets unterstützt habe.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Kyle Walker (@kylewalker2)

Mehr Dazu
Hannes Delcroix

Ein WM-Teilnehmer aus Haiti wechselt in die Super League
Nach Kreuzbandriss

Nati-Stürmer Zeki Amdouni steht kurz vor dem Comeback
Linksverteidiger

Ajax nimmt Ex-Rotterdam-Spieler ins Visier
Rückkehr zu Burnley

Die Zukunft von Nati-Stürmer Zeki Amdouni steht fest
Wechsel somit vom Tisch

Nati-Schock: Zeki Amdouni reisst sich das Kreuzband
Mehr entdecken
Nach 96 Partien

Kyle Walker tritt aus der englischen Nationalelf zurück

10.03.2026 - 16:51
Nach Kreuzbandriss

Nati-Stürmer Zeki Amdouni steht kurz vor dem Comeback

6.03.2026 - 17:53
Hannes Delcroix

Ein WM-Teilnehmer aus Haiti wechselt in die Super League

30.12.2025 - 09:31
Linksverteidiger

Ajax nimmt Ex-Rotterdam-Spieler ins Visier

28.12.2025 - 18:18
Der Beste

Kyle Walker kehrt nach Manchester zurück – Guardiola lobt den Rechtsverteidiger

27.09.2025 - 12:28
João Mendes

Ronaldinhos Sohn unterschreibt bei englischem Zweitligisten

12.09.2025 - 09:49
Auf der Insel

Ronaldinho-Sohn wechselt auf der Insel zu einem neuen Klub

10.09.2025 - 11:10
Samstag Medizintest

Chelsea findet neuen Klub für Armando Broja

2.08.2025 - 12:09
Rückkehr perfekt

Goalie James Trafford hat bei ManCity bis 2031 unterschrieben

29.07.2025 - 13:28
Burnley-Goalie

Neuer Keeper für 40 Mio. Pfund: ManCity verpflichtet James Trafford

25.07.2025 - 12:04