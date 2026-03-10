Kyle Walker tritt aus der englischen Nationalelf zurück

Rechtsverteidiger Kyle Walker verkündet seinen Rücktritt aus der englischen Nationalmannschaft.

Nach insgesamt 96 Länderspielen macht der Profi von Burnley im Nationalteam offiziell Schluss. Das Debüt feierte Walker am 12. November 2011 in einem Freundschaftsspiel gegen Spanien. Letztmals lief der 35-jährige Routinier im vergangenen Sommer am 10. Juni bei der 1:3-Niederlage gegen den Senegal für die Three Lions auf.

Nationalcoach Thomas Tuchel hatte Walker seither nicht mehr nominiert. Weitere Spiele werden nun auch nicht mehr dazukommen, wie der Rechtsfuss offiziell bekanntgab. Insgesamt erzielte er einen Länderspieltreffer.

In den sozialen Medien erklärt Walker, dass es die grösste Ehre seiner Karriere gewesen sei, sein Land zu repräsentieren. Darauf werde er immer stolz sein. Allen Teamkollegen, Trainern, Managern, dem 12. Mann und auch allen hinter den Kulissen ist er denkbar. Insbesondere dankt Walker auch seiner Familie, die ihn stets unterstützt habe.