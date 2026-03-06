Nati-Stürmer Zeki Amdouni steht kurz vor dem Comeback

Der Schweizer Nati-Stürmer Zeki Amdouni macht nach seinem im vergangenen Sommer erlittenen Kreuzbandriss grosse Fortschritte und steht vor der Rückkehr auf den Platz.

Dies kann der 25-Jährige im Gespräch mit «blue Sport» verkünden. «Es läuft gut. Ich bin kurz vor meiner Rückkehr», sagt der Angreifer des FC Burnley. Amdouni fügt sogar eine Zeitachse hinzu: «Ich darf nichts überstürzen. Ich denke, dass ich in weniger als einem Monat wieder bei der Mannschaft sein kann.»

Gerade die Phase unmittelbar nach der Verletzung war für den Angreifer hart: «Die mühsamste Zeit war nach der Operation. Ich musste gehen und laufen neu lernen. Selbst ganz einfache Dinge wie Springen gingen nicht mehr.» Amdouni hat viel Zeit im Kraftraum und bei der Physio verbracht. Nun fokussiert er sich erst einmal darauf, bei Burnley wieder mittun zu können. Der Premier League-Klub liegt auf dem zweitletzten Tabellenplatz und dürfte den Abstieg nicht mehr verhindern.

Die WM-Teilnahme im Sommer bleibt ein grosses Ziel des Angreifers. Dieses sei absolut realistisch: «Im Hinblick zur WM bleibt mir noch etwas Zeit. Wir haben noch einige Testspiele. Die Frage, ob ich für die WM bereit sein werde, würde ich mit Ja beantworten.»