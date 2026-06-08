Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic verlängert kurz vor der WM

Der algerische Fussballverband will längerfristig mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic zusammenarbeiten.

Der 62-jährige Tessiner hat den Posten im Februar 2024 angetreten und wird mit seiner Mannschaft in Kürze die WM bestreiten. Petkovic hat seinen Kontrakt in Algerien nun vorzeitig bis 2028 verlängert. «Unter der Leitung von Petkovic hat sich die Nationalmannschaft mit der Qualifikation für die WM 2026 erfolgreich erneuert. Der algerische Verband freut sich über die Kontinuität an der Spitze der nationalen Auswahl, die mit einer Stabilität und Ambitionen für die nächsten Herausforderungen auf internationaler Ebene gleichzusetzen ist», heisst es in einer Mitteilung des Verbands.

Zwischen 2014 und 2021 prägte Petkovic eine Ära bei der Schweizer Nati, die er in dieser Zeit als Nationaltrainer betreut hat. Nun trägt er die Verantwortung in Algerien. In der Gruppenphase trifft er mit seiner Mannschaft auf Argentinien, Österreich und Jordanien.