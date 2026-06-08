FCSG-Goalie Ati Zigi könnte in diesem Sommer weiterziehen

Der langjährige St. Galler Torhüter Lawrence Ati Zigi könnte die Espen noch in diesem Sommer verlassen.

Der 29-Jährige ist ein absoluter Publikumsliebling und läuft bereits seit mehr als sechs Jahren für die Espen auf. Nun gibt es allerdings gleich mehrere Gründe, die für einen baldigen Abgang sprechen könnten: Der wichtigste ist der Vertrag, der nur noch bis Juni 2027 läuft. Zigi gehört bereits zu den Spitzenverdienern. Eine Vertragsverlängerung ist denkbar, rein finanziell kann der FCSG allerdings keine Quantensprünge mehr machen. Der Keeper könnte woanders wohl mehr verdienen.

Der Torhüter wird an der anstehenden Weltmeisterschaft bei Ghana wohl als Nummer 1 im Tor stehen. Zigi könnte das Turnier als Schaufenster für sich nutzen und im Anschluss einen Transfer vollziehen, wie «Blick» berichtet. Dieses Szenario ist trotz einer weiteren sehr starken Saison in der Ostschweiz denkbar.

Immerhin hätte der FCSG die Nachfolge bereits geregelt: Lukas Watkowiak würde der Aufstieg zur Nummer 1 absolut zugetraut.