Zeki Amdouni ist bei der Nati dabei und Yakin hat einen genauen Plan

Zeki Amdouni steht zwar nicht im offiziellen Aufgebot der Schweizer Nati für die Testspiele gegen Deutschland (3:4) und Norwegen, ist aber dennoch beim Team dabei.

Der 25-Jährige kämpft sich weiterhin von einem Kreuzbandriss zurück, den er im vergangenen Sommer erlitten hat. Amdouni stiess letzten Donnerstag zur Mannschaft und hat während zwei Tagen individuelle Einheiten bestritten. «Um am Mannschaftstraining teilzunehmen, ist es noch zu früh», wird Yakin von «Blick» zitiert.

Der Burnley-Legionär bietet ein Profil, das der Nationaltrainer an der WM unbedingt im Team haben möchte: «Wir haben keinen anderen Spieler mit den Qualitäten eines Zeki. Wenn er zu 100 Prozent fit ist, dann ist er für uns ein sehr wichtiger Spieler.»

Die Frage lautet nun, ob der Stürmer bis im Juni wieder voll einsatzfähig ist. Yakin ist hoffnungsvoll: «Wir hoffen, dass er die nächsten zwei Monate nützen kann, um wieder zu Teileinsätzen zu kommen. Nach einer solchen Verletzung braucht es mindestens noch einmal zwei bis drei Monate, um wieder auf 100 Prozent zu kommen.»

In seinem Klub könnte Amdouni in den kommenden Wochen sein Comeback geben. Trainer Scott Parker hat ihn jedenfalls auf die Kaderliste für die Premier League genommen. Burnley liegt auf dem zweitletzten Tabellenplatz und kann den Abstieg wohl nicht mehr verhindern. Der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt bereits zehn Punkte.