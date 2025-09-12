Ronaldinhos Sohn unterschreibt bei englischem Zweitligisten

João Mendes, der Sohn von Ronaldinho, heuert beim englischen Zweitligisten Hull City an.

Der 20-jährige Stürmer lief bislang beim FC Burnley, ebenfalls auf der Insel, auf. Dort kam er vorwiegend in der U21 zum Zug. Bei Hull City wird er zunächst ebenfalls in der Akademie spielen. Ziel ist es, Mendes an die Profi-Mannschaft heranzuführen.

Der Vertrag läuft vorerst für die aktuelle Saison und enthält eine Option zur Verlängerung um ein Jahr. Unterstützt wird Mendes von seinem Vater und früheren Weltfussballer Ronaldinho.

