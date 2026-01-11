Manuel Akanji: «Fühle mich bei Inter seit dem Tag meiner Ankunft zu Hause»

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Nati-Star will bleiben

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 Januar, 2026 10:26
Manuel Akanji hat nochmals betont, wie wohl er sich bei Inter Mailand fühlt. Ausserdem spricht der Nati-Star über das kommende Topspiel in der Serie A.

Manuel Akanji hat einmal mehr durchblicken lassen, dass er über die laufende Saison hinaus für Inter Mailand spielen möchte. «Ich fühle mich hier seit dem Tag meiner Ankunft zu Hause. Alle haben mich herzlich aufgenommen», sagte der 30-Jährige im Gespräch mit «DAZN».

Inter soll sowieso die Absicht haben, die mit Manchester City vereinbarte Kaufoption, die bei 15 Millionen Euro liegt, in spätestens einem halben Jahr zu aktivieren. Bei den Nerazzurri ist Akanji gesetzt und kommt auf 22 Einsätze (1787 Minuten) in allen Wettbewerben.

Am Sonntag (20.45 Uhr) kommt es in der Serie A zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer Inter und dem Viertplatzierten Napoli, der die Reise als amtierender Meister antreten wird. Akanji weiss, wie wichtig das Spiel ist.

«Wir wollen dieses Spiel gewinnen, das für uns zu Hause sehr wichtig ist. Mit einem Sieg können wir einen guten Vorsprung herausholen», so der 77-fache Schweizer Nationalspieler. «Wir müssen uns ein wenig auf unsere Gegner konzentrieren, aber vor allem auf uns selbst: Wenn wir unser Spiel spielen, denke ich, dass alles gut gehen wird.»

