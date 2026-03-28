Ardon Jashari: «Das hat mich an Milan wirklich begeistert»

Ardon Jashari hat in einem Interview erklärt, was am Ende ausschlaggebend für seinen Milan-Wechsel war. Unter anderem ein Telefonat mit Zlatan Ibrahimovic.

Ardon Jashari ist im vergangenen Sommer für 36 Millionen Euro Ablöse von Brügge zum AC Mailand gewechselt. Im Interview mit der italienischen Zeitung «Il Foglio» erinnert sich der 23-Jährige an die Bemühungen, die Milan im Rahmen des angestrebten Transfers auffuhr.

«Ich war mit meiner Freundin im Urlaub auf Ibiza und habe mich gerade entspannt, als mein Telefon klingelte», rekapituliert Jashari. «Die Nummer war aus Italien. Ich nahm sofort ab – es war Igli Tare (Milan-Sportdirektor; Anm. d. Red.). Mir war sofort klar, dass Milan alles tun würde, um mich zu überzeugen, und das hat mich wirklich begeistert.»

Der ausschlaggebende Grund für den Wechsel in den roten Bezirk Mailands, immerhin waren auch andere Topklubs hinter ihm her, waren die andauernden wie hartnäckigen Transferbemühungen seitens der Rossoneri. Sogar die Fussballlegende Zlatan Ibrahimovic hat sich persönlich mit Jashari in Verbindung gesetzt, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen.

Sogar Zlatan Ibrahimovic rief bei Ardon Jashari an

«Was meinen Wechsel nach Mailand beschleunigt hat?», fragt Jashari rhetorisch, um dann auszuführen: «Die Arbeit des gesamten Managementteams. Etwa zehn Tage nach dem Anruf des Direktors erhielt ich auch einen Anruf von Zlatan Ibrahimovic. Er erzählte mir von dem Projekt. Ich war am Telefon ganz aufgeregt; meine Stimme zitterte fast, aber innerlich war ich motiviert und bereit, eine neue Herausforderung anzunehmen.»

So kam es am Ende auch, Jashari erhielt bei Milan einen bis 2030 ausgelegten Fünfjahresvertrag. Bei seinem neuen Klub hatte er jedoch Startschwierigkeiten, unter anderem durch eine schwer Verletzung. Mittlerweile kommt Jashari auf zwölf Einsätze in allen Wettbewerben, sechsmal stand er dabei in der Startelf.