Luganos Koutsias könnte nach Rencontre mit Behrens in Österreich landen

Luganos Stürmer Georgios Koutsias hat sich in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in die Schlagzeilen geraten, als er von Teamkollege Kevin Behrens bei einem Testspiel angerempelt und beschimpft wurde. Nun könnte der Grieche wechseln.

Koutsias hat mit dem Vorfall zu kämpfen. Obwohl Behrens mit einer vereinsinternen Rekordstrafe belegt wurde und sich öffentlich entschuldigt hatte, ist das ganze für seinen 21-jährigen Teamkollegen nicht abgeschlossen. Zum Restart der Super League hat er am vergangenen Wochenende freiwillig verzichtet. Er fühlte sich nicht in der Lage das Spiel in Luzern, das Lugano letztlich 5:2 gewann, zu bestreiten.

Nun steht sogar ein Abgang von Koutsias bevor. Der österreichische Klub Rapid Wien interessiert sich laut «Blick» für die Dienste des Youngsters. Der Verein soll sogar schon ein Angebot in Höhe von 2 bis 3 Mio. Franken abgegeben haben. Erst zu Beginn dieses Jahres wechselte Koutsias ablösefrei von Luganos Partnerklub Chicago Fire ins Tessin. Zuvor war er dahin ausgeliehen. Der Vertrag des Mittelstürmers, der auch griechischer U21-Nationalspieler ist, läuft bis 2028.