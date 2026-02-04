Kapitän Cristian Romero tritt bei Tottenham demnächst ab

Der argentinische Abwehrspieler Cristian Romero wird Tottenham im Sommer wohl verlassen.

Der 27-Jährige läuft seit 2022 für die Londoner auf und steht eigentlich noch bis 2029 unter Vertrag. Laut einem Bericht des argentinischen Journalisten Gastón Edul sieht der Innenverteidiger seine Zukunft über diese Saison hinaus allerdings nicht mehr bei den Spurs. Romero will demnach im Sommer einen Wechsel tätigen.

Bereits in der Wintertransferperiode gab es laut «AS» eine Anfrage von Atlético. Diese wurde von Tottenham jedoch abgelehnt. Im Sommer könnte dies dann anders aussehen. Romero soll insbesondere mit der Transferpolitik des Vereins unzufrieden sein. Tottenham zahlte für seine Dienste einst 52 Mio. Euro Ablöse. Bei einem vorzeitigen Abgang könnte eine ähnliche oder sogar höhere Summe gefordert werden.