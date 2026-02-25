SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Galatasaray kämpft weiterhin um Hakan Calhanoglu

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 Februar, 2026 15:11
Galatasaray hat sich bereits in der abgelaufenen Transferperiode intensiv um Inter Mailands Spielmacher Hakan Calhanoglu bemüht. Im Sommer geht der Kampf weiter, wie Vizepräsident Abdullah Kavukcu bereits jetzt ankündigt.

Die Personalie Calhanoglu ist bei Gala längst nicht vom Tisch. «Wir haben unser Interesse nie verheimlicht. Hakan ist eine Ikone der türkischen Nationalmannschaft und Fan von Galatasaray. Ich weiss nicht wann, aber ich bin mir sicher, dass wir ihn eines Tages für uns spielen sehen werden», sagt Kavukcu der «Gazzetta dello Sport».

Der Galatasaray-Verantwortliche bestätigt, dass der türkische Nationalspieler Anfang des Jahres ein konkretes Thema war: «Es gab Gespräche mit den Verantwortlichen von Inter, aber uns wurde gesagt, dass Hakan während der Wintertransferperiode nicht wechseln würde.»

Vorerst ist Calhanoglu bis 2027 an die Nerazzurri gebunden. Ein Abgang im kommenden Sommer ist jedoch nicht ausgeschlossen. Galatasaray hat in jüngerer Vergangenheit bereits einige Topspieler wie Victor Osimhen, Ilkay Gündogan und zuvor natürlich Kapitän Mauro Icardi verpflichtet. Kavukcu betont: «Wir bauen eine Mannschaft aus Top-Spielern auf, wir wollen die Besten der Welt werden. Wir werden einige Jahre brauchen, aber das Projekt ist auf einem guten Weg. Unsere Fans sind über die ganze Welt verstreut, und in Istanbul findet man sich schnell zurecht. Wenn wir den Spielern unseren Plan vorstellen, ist es schwer, sie davon abzuhalten, für uns zu spielen.»

