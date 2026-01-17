Paris ruft: Edin Dzeko vor erneutem Wechsel?

Edin Dzeko kommt bei der Fiorentina nicht regelmässig zum Einsatz, was für Wechselspekulationen sorgt. Aus Paris sollen Lockrufe entsendet werden.

Edin Dzeko war erst im Sommer in die Serie A zurückgekehrt, bei der Fiorentina unterschrieb der Stürmer zunächst einen Einjahresvertrag. Dzekos Zwischenfazit fällt mit nur zwei Startelfeinsätzen in der Serie A und 236 Minuten Spielzeit mit keinem Treffer äusserst ernüchternd aus.

«Sportmediaset» zufolge signalisiert aus Frankreich der Paris FC konkretes Interesse an Dzeko, eine entsprechende Kontaktaufnahme soll bereits erfolgt sein. Genua und Cagliari aus der italienischen Meisterschaft sollen sich ebenfalls interessieren.

Dzeko ist also noch immer gefragt, obwohl er in einigen Wochen 40 Jahre alt wird. Ob es zu einem Winterwechsel kommen wird, ist noch nicht seriös vorherzusagen.

Angeblich ist Dzekos Vertrag bei der Fiorentina so gut dotiert, dass es zumindest die Interessenten aus der Serie A schwer haben sollen, einen Deal umsetzen zu können.