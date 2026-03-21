Nach ManCity: Enzo Maresca erhält Lockrufe aus Italien

Ein Klub aus der italienischen Serie A soll Kontakt zu Enzo Maresca aufgenommen haben, der angeblich auch bei ManCity auf der Liste steht.

Enzo Maresca hat im Sommer dem Anschein nach zahlreiche Optionen, um wieder ins Fussballbusiness zurückzukehren. Laut «tuttomercatoweb.com» aus Italien hat die Fiorentina Kontakt zu Maresca aufgenommen, um zu erörtern, ob sich ab der neuen Saison eine Zusammenarbeit ergeben könnte.

Die Chancen der Fiorentina stehen aber wohl nicht gerade gut, da erwartet wird, dass Maresca nach seinem vorzeitigen Ausscheiden beim FC Chelsea nur noch Jobs bei Spitzenklubs übernimmt. Die Fiorentina ist in der Serie A nur Tabellen-16. und befindet sich mitten im Kampf gegen den Abstieg.

Maresca gilt unterdessen als Favorit bei Manchester City, sollte Pep Guardiola im Sommer von seinen Aufgaben zurücktreten. Maresca hat bei ManCity bereits als Assistent unter Guardiola gearbeitet.