Premier League-Klubs beobachten Nicolò Fagioli

Der Name Nicolò Fagioli sorgt offenbar erneut für Bewegung auf dem Transfermarkt. Wie berichtet wird, haben sich Vereine aus der Premier League in Stellung gebracht, um die Situation des 25-jährigen Mittelfeldspielers im Hinblick auf das kommende Sommer-Transferfenster zu prüfen.

Trotz einer sportlich wechselhaften Saison seines Vereins hat der italienische Nationalspieler das Interesse aus England geweckt. Besonders aufmerksam sollen dabei Newcastle United und Tottenham Hotspur sein. Beide Klubs beobachten die Entwicklung des Spielers genau und könnten im Sommer einen Vorstoss wagen. Fagioli hat sich in der laufenden Spielzeit als fester Bestandteil der Mannschaft etabliert und regelmässig Spielminuten gesammelt, was seine Attraktivität auf dem Markt zusätzlich erhöht.

Der Wechsel nach Florenz erfolgte im Juli 2025, sein Vertrag läuft noch bis 2028. In der aktuellen Serie-A-Saison kommt er bislang auf 23 Einsätze, in denen ihm ein Treffer und drei Torvorlagen gelangen. Zudem verfügt er über sieben Länderspiele für Italien. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 14 Millionen Euro geschätzt, was ihn zu einer vergleichsweise interessanten Option für potenzielle Käufer macht.