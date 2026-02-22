SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 18:31
Juventus prüft De Gea – Zweifel an Di Gregorio?

Bei Juventus Turin laufen offenbar Gespräche mit dem Umfeld von David de Gea. Hintergrund ist die Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation auf der Torhüterposition rund um Michele Di Gregorio.

Der 36-jährige De Gea steht derzeit bei AC Florenz unter Vertrag – noch bis Mitte 2028 – und zeigt dort starke Leistungen. In der laufenden Serie-A-Saison absolvierte der 45-fache spanische Nationalspieler bislang 25 Einsätze. Sein Marktwert wird aktuell auf rund 3,5 Millionen Euro geschätzt.

In Turin gilt De Gea demnach als eine der Hauptoptionen für die kommende Saison. Alternativen wie Marco Carnesecchi von Atalanta oder Guglielmo Vicario von Tottenham Hotspur gelten als schwer zu verpflichten – sowohl sportlich als auch finanziell. Vor diesem Hintergrund erscheint De Gea als vergleichsweise kostengünstige und zugleich erfahrene Lösung für Juventus, sollte sich der Klub im Sommer tatsächlich für einen Wechsel auf der Torhüterposition entscheiden.

