Ausstiegsklausel sorgt in Florenz für Spannungen

Moise Kean hat seinen Vertrag bei der AC Florenz zuletzt langfristig verlängert und bleibt dem Klub nun bis zum 30. Juni 2029 erhalten. Die Einigung wurde nach intensiven Gesprächen erzielt, an denen unter anderem Klubverantwortliche wie Alessandro Ferrari und Daniele Pradè beteiligt waren.

Präsident Rocco Commisso zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung und betonte die starke Bindung zwischen Spieler und Verein. Sportlich zahlte Kean das Vertrauen zuletzt eindrucksvoll zurück. In der Saison 2024/25 erzielte der Angreifer 25 Tore in 44 Pflichtspielen und entwickelte sich zu einer zentralen Figur im Offensivspiel der Fiorentina. Im Zuge der Verlängerung wurde auch sein Gehalt auf rund fünf Millionen Euro pro Jahr angehoben.

Besonders interessant: Der neue Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel, die in einem bestimmten Zeitraum aktiviert werden kann. Demnach liegt diese bei rund 62 Millionen Euro und soll zwischen dem 1. und 15. Juli greifen. Damit bleibt Kean zwar langfristig gebunden, könnte aber bei entsprechendem Interesse dennoch zum Transferziel werden.