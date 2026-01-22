SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Casemiro verkündet sein Aus bei Manchester United

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 19:07
Casemiro verkündet sein Aus bei Manchester United

Der brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro verlässt Manchester United zum Saisonende.

Dies bestätigt der 33-Jährige am Donnerstagabend via Instagram. Er wisse, «wann eine Phase zu Ende geht», schreibt Casemiro. Der Mittelfeldstratege stiess im Sommer 2022 zu den Red Devils und lief für den Verein in bislang 146 Pflichtspielen auf.

«Vier Monate, um alles für dieses Wappen und unser Ziel zu geben», meint Casemiro weiter. Er wisse, «wann man Abschied nehmen muss, wenn man spürt, dass man für immer in Erinnerung bleiben und respektiert werden wird» und er hege «ewigen Respekt und tiefe Zuneigung für Manchester United und seine grossartigen Fans.»

Wo es für ihn ab Sommer weitergeht, lässt Casemiro vorderhand offen.

 

