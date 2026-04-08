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Rückkehr?

Joshua Zirkzee könnte von ManUtd in die Bundesliga wechseln

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 8 April, 2026 14:14
Joshua Zirkzee könnte von ManUtd in die Bundesliga wechseln

Der niederländische Angreifer Joshua Zirkzee hat sich bei Manchester United auch in seiner zweiten Saison nicht durchsetzen können. Sein Weg könnte zurück nach Deutschland führen, wo er einst für den FC Bayern auflief. Interessenten gibt es jedenfalls.

Englischen und italienischen Medienberichten beschäftigen sich Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen mit der Personalie. Zwar noch nicht allzu konkret, doch der Austausch mit dem Umfeld des Stürmers ist vorhanden. Zirkzee wird sich im Sommer wohl neu orientieren, da er bei den Red Devils nicht zu den Einsätzen gelangt, die er sich wünscht. In der aktuellen Spielzeit sind ihm in 18 Premier League-Partien zwei Treffer geglückt. Sein Vertrag läuft noch bis 2029, dass er diesen erfüllen wird, erscheint aber sehr unwahrscheinlich.

Neben einer Rückkehr in die Bundesliga ist auch der Gang zurück in die Serie A ein heisses Thema. Dort konnte er sich in der Vergangenheit beim FC Bologna zwischen 2022 und 2024 perfekt in Szene setzen. Insbesondere Juventus befasst sich schon länger mit Zirzkee und tut es nun erneut. Auch die AS Roma, Atalanta und Coma haben ihn angeblich auf dem Schirm.

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