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Weiteres Jahr

Harry Maguire hat seinen neuen Vertrag unterzeichnet

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 7 April, 2026 11:10
Harry Maguire hat seinen neuen Vertrag unterzeichnet

Der englische Abwehrspieler Harry Maguire hat seinen neuen Vertrag bei Manchester United unterzeichnet.

Der 33-jährige Innenverteidiger bindet sich für eine weitere Saison bis Juni 2027, mit Option auf ein zusätzliches Jahr, an die Red Devils. Maguire stiess im Sommer 2019 für fast 90 Mio. Euro Ablöse von Leicester nach Manchester. Zwischenzeitlich musste er unten durch und wurde sogar auf die Ersatzbank degradiert. Mittlerweile ist er aber wieder ein wichtiger Faktor für die Mannschaft – sowohl auf wie auch neben dem Platz.

Maguire betont, dass er sich sehr darauf freue, mit ManUtd mindestens acht Saisons als Spieler zu bestreiten. «Du kannst die Ambitionen und das Potential in dieser aufregenden Mannschaft spüren», lässt sich der routinierte Verteidiger zitieren.

ManUtd-Sportdirektor Jason Wilcox sagt: «Harry verkörpert die Mentalität und Widerstandsfähigkeit, die man braucht, um für Manchester United aufzulaufen. Er ist der ultimative Profi, der unserem jungen, ehrgeizigen Kader unschätzbare Erfahrung und Führungsqualitäten verleiht.»

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