Bundesliga-Klub stellt St. Gallens Torjäger Alessandro Vogt als Neuzugang vor

Was schon vor einiger Zeit besiegelt wurde, ist nun auch offiziell: St. Gallens Torjäger Alessandro Vogt verlässt die Ostschweizer im Sommer in Richtung Bundesliga.

Der FCSG und die TSG Hoffenheim bestätigen den Wechsel des 21-Jährigen ins Kraichgau. Hoffenheim nutzt eine Ausstiegsklausel im Vertrag von Vogt und zahlt Berichten zufolge 2,7 Mio. Euro Ablöse. Der Stürmer unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Vogt stiess im Sommer 2023 zunächst zum Nachwuchs von St. Gallen. Erst auf diese Saison hin wurde er fix in den Profikader integriert und überzeugt mit 16 Treffern in bislang 32 Spielen. Der FCSG betont, dass es gerne über diese Saison hinaus mit Vogt weitergearbeitet hätte. Dieser entscheidet sich aber für den Auslandswechsel.

«Alessandro ist ein wuchtiger, athletischer Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und einer hohen Abschlussgefahr. Das hat er in dieser Saison in der Schweizer Super League eindrucksvoll bewiesen. Wir sind überzeugt, dass Alessandro den nächsten Schritt bei uns gehen kann und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit», sagt Hoffenheims Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker.