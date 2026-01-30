Atalanta muss sich mit Fenerbahçe über Zahlungsmodalitäten bei Lookman einigen

Der nigerianische Stürmer Ademola Lookman steht vor einem Wechsel von Atalanta in die Türkei. Einige Details sind allerdings noch zu regeln.

Der Serie A-Klub stimmt einem Verkauf des 28-jährigen Stürmers an Fenerbahçe grundsätzlich zu. Die Ablöse beträgt 40 Mio. Euro. Noch ist der Transfer aber nicht in trockenen Tüchern. Laut Fabrizio Romano besteht nämlich bezüglich der Zahlungsmodalitäten noch keine Einigung. Konkret geht es darum, wann die Türken welche Summe zahlt und wie die Ratenzahlungen aussehen. Lookman selbst scheint sich mit Fenerbahçe einig, wobei nun angeblich auch noch Atlético mitmischt und angerufen hat.

Der Nationalspieler wollte Atalanta eigentlich bereits im vergangenen Sommer verlassen und hat seinen geplanten Abgang sogar öffentlich forciert. Zu einem solchen kam es letztlich nicht, zwischenzeitlich wurde er in Bergamo sogar suspendiert. Mittlerweile steht er wieder bei 19 Pflichtspielen, kommt aber nicht mehr an seine Form der vergangenen Jahre heran. Deshalb steht für Lookman trotz Vertrag bis 2027 eine Luftveränderung an.