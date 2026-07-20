West Ham fordert für Wan-Bissaka eine hohe Ablöse

West Ham soll rund 25 Millionen Pfund für den Rechtsverteidiger verlangen, während Lazio laut Berichten nur etwa 10 Millionen Euro geboten hat. Das liegt deutlich unter der Bewertung der Engländer, weshalb die Gespräche bisher nicht weitergekommen sind.

Der Spieler passt zwar grundsätzlich nicht mehr in die Pläne von Nuno Espírito Santo, doch West Ham möchte ihn nicht günstig abgeben. Laut den Berichten betrachten die Hammers das Lazio-Angebot sogar als zu niedrig.

Damit bleibt ein Wechsel möglich, aber nur, wenn Lazio seine Offerte deutlich anhebt. Sollte das nicht passieren, dürfte Wan-Bissaka vorerst in London bleiben.