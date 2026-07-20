SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Steht bei Lazio auf dem Zettel

West Ham fordert für Wan-Bissaka eine hohe Ablöse

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 19:15
West Ham fordert für Wan-Bissaka eine hohe Ablöse

West Ham soll rund 25 Millionen Pfund für den Rechtsverteidiger verlangen, während Lazio laut Berichten nur etwa 10 Millionen Euro geboten hat. Das liegt deutlich unter der Bewertung der Engländer, weshalb die Gespräche bisher nicht weitergekommen sind.

Der Spieler passt zwar grundsätzlich nicht mehr in die Pläne von Nuno Espírito Santo, doch West Ham möchte ihn nicht günstig abgeben. Laut den Berichten betrachten die Hammers das Lazio-Angebot sogar als zu niedrig.

Damit bleibt ein Wechsel möglich, aber nur, wenn Lazio seine Offerte deutlich anhebt. Sollte das nicht passieren, dürfte Wan-Bissaka vorerst in London bleiben.

Mehr Dazu
Diverse Klubs

FC Basel senkt Forderung für Otele: Jetzt gibt es 5 Interessenten
Keine gute Saison

Wie geht es mit Maurizio Sarri bei Lazio Rom weiter?
Wolves wollen ihn

Premier League-Klub ist bei FCB-Stürmer Philip Otele in der Pole Position
29 Mio. Euro-Paket

Der französische Nationalspieler Guendouzi wechselt in die Türkei
Wechsel in die Serie A

Union Berlin verliert seinen Abwehrgarant Diogo Leite
Mehr entdecken
Steht bei Lazio auf dem Zettel

West Ham fordert für Wan-Bissaka eine hohe Ablöse

20.07.2026 - 19:15
Ein Deal wäre nur unter klaren Bedingungen realistisch

Lazio denkt intensiv über Musah nach

20.07.2026 - 12:20
Ablösefrei

Lazio vor Verpflichtung von Doekhi

12.07.2026 - 21:31
Es geht nach Spanien

Grosse Wende: Ex-GC-Leihgabe Jonathan Asp Jensen wechselt nach Spanien

8.07.2026 - 13:49
Aus der Serie A

Der FC Bayern erhält ein Angebot für Ex-GC-Leihspieler Jonathan Asp Jensen

29.06.2026 - 12:12
Nachfolger von Alessio Romagnoli

Lazio Rom will sich bei Real Madrid bedienen

27.06.2026 - 17:28
Unterschrift erfolgreich

Offiziell: Gennaro Gattuso übernimmt Lazio Rom

23.06.2026 - 14:00
Neapel macht Ernst bei Gila

Lazio Rom droht schwieriger Transfersommer

14.06.2026 - 10:42
Neuer Klub

GC-Leihgabe Jonathan Asp Jensen steht vor Wechsel in die Serie A

11.06.2026 - 15:14
Neuer Posten

Maurizio Sarri hat in der Serie A bereits einen neuen Klub gefunden

26.05.2026 - 17:05