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Offiziell: Gennaro Gattuso übernimmt Lazio Rom

Autor: | Publiziert: 23 Juni, 2026 14:00
Offiziell: Gennaro Gattuso übernimmt Lazio Rom

Lazio Rom hat einen neuen Cheftrainer vorgestellt: Gennaro Gattuso übernimmt die Biancocelesti. Der Hauptstadtklub bestätigte die Verpflichtung des 48-Jährigen am Montag offiziell über die Vereinskanäle.

Angaben zur Vertragslaufzeit machte Lazio zunächst nicht. Für Gattuso endet damit eine mehrmonatige Pause. Seit April war der ehemalige Weltmeister ohne Verein, nachdem seine letzte Station geendet hatte. Der Italiener bringt reichlich Erfahrung aus verschiedenen europäischen Ligen mit. In seiner Trainerkarriere stand er bereits bei mehreren Vereinen an der Seitenlinie.

Zuletzt war Gattuso zudem als italienischer Nationaltrainer tätig. Seine Amtszeit endete jedoch enttäuschend, nachdem die Italienische Fussballnationalmannschaft in den WM-Playoffs an Bosnien und Herzegowina gescheitert war und die Weltmeisterschaft verpasste. Nun wartet in Rom die nächste Herausforderung. Lazio setzt auf die Mentalität und Erfahrung des früheren Mittelfeldkämpfers, der für seine intensive und leidenschaftliche Art bekannt ist.

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