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Ligue 1-Klub lockt

N’Golo Kanté könnte Fenerbahçe bereits wieder verlassen

Autor: | Publiziert: 10 Juni, 2026 17:15
N’Golo Kanté könnte Fenerbahçe bereits wieder verlassen

Erst Anfang Februar wechselte der französische Nationalspieler N’Golo Kanté in die Türkei zu Fenerbahçe. Nach wenigen Monaten könnte er den Klub bereits wieder verlassen.

Die Heimat ruft das 35-jährige Laufwunder: Der Paris FC möchte Kanté engagieren, wie «Fanatik» berichtet. Demnach hat der Ligue 1-Klub sogar schon ein Angebot für den Defensivstrategen abgegeben.

Vertraglich ist Kanté noch bis 2028 an Fenerbahçe gebunden. Die Klubbosse haben angeblich noch nicht entschieden, ob sie die Offerte annehmen möchten. Der Paris FC hat sich auch schon im Winter um den Mittelfeldprofi bemüht, damals jedoch (noch) den Kürzeren gezogen.

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