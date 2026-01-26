Tottenham verbietet Mathys Tel einen Wechsel

Der französische Stürmer Mathys Tel möchte Tottenham unbedingt verlassen, nachdem er vom Verein erneut nicht für den Champions League-Kader nominiert wurde. Die Spurs haben aber andere Pläne.

Auch wenn Tel unter Trainer Thomas Frank häufig nicht erste Wahl ist, soll der 20-jährige Angreifer Teil der Mannschaft bleiben. Zumindest als Joker kommt der Youngster weiterhin regelmässig zum Zug.

Tel würde eigentlich gerne eine Leihe zum Paris FC vollziehen. Der Ligue 1-Klub zeigt Interesse an ihm. Spurs-Coach Frank stärkt Tel weiterhin den Rücken und stellt dessen Charakter nach der Nicht-Nomination in der Königsklasse überhaupt nicht infrage: «Es ist sehr hart für Mathys. Es ist nicht schön, aber es ist eine fussballerische Entscheidung. Es ist nicht dasselbe, wie zu sagen, ich mag Mathys überhaupt nicht. Er war enttäuscht, das ist klar. Aber er war sehr professionell. Er ist ein starker Charakter.»

Noch könnte Tottenham Änderungen am Champions League-Kader vornehmen. Ob Tel davon profitiert, ist jedoch offen. Die Wechselfreigabe erhält der Ex-Bayern-Profi aktuell unabhängig von dieser Entscheidung nicht. Tottenham zahlte für seine Dienste im vergangenen Sommer 35 Mio. Euro Ablöse und hält an ihm fest.