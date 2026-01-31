SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ziel Frankreich

Italien-Stürmer Ciro Immobile wechselt noch mal den Verein

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 31 Januar, 2026 10:43
Italien-Stürmer Ciro Immobile wechselt noch mal den Verein

Ciro Immobile vollzieht im fortgeschrittenem Stadium seiner Karriere noch mal einen Vereinswechsel. Bologna soll er in Richtung Frankreich verlassen.

Ciro Immobile hat erst im zurückliegenden Sommer einen Einjahresvertrag beim FC Bologna unterschrieben – dieser wird bald nicht mehr gültig sein. Laut dem Journalisten Fabrizio Romano zieht es Immobile nach Frankreich. Demnach wird er beim Paris FC einen Vertrag unterschreiben.

Immobile war erst vor einigen Monaten ablösefrei von Besiktas nach Bologna gewechselt, kam in dieser Saison aber nur auf mickrige neun Einsätze (227 Minuten) in drei verschiedenen Wettbewerben.

Der 35-Jährige nimmt im Spätherbst seiner Karriere also noch mal einen Vereinswechsel vor. Der ehemalige italienische Nationalspieler (57 A-Einsätze) spielte in seiner Karriere unter anderem bereits für Juventus Turin, Borussia Dortmund und den FC Sevilla.

Mehr Dazu
Im Blickfeld

YB-Stürmer Alan Virginius steht bei zwei Klubs aus Topligen im Fokus
Wechsel perfekt

Nati-Star Simon Sohm hat wieder einen neuen Serie A-Klub
Winterdeal schwierig

Loïs Openda hat mehrere Möglichkeiten
Bald Kollege von Remo Freuler

Schweizer Nationalspieler Simon Sohm vor Wechsel innerhalb der Serie A
4-4-2.ch exklusiv

Internationale Mitbewerber ausgestochen: Tobias Okafor wechselt zum FC Zürich
Mehr entdecken
Ziel Frankreich

Italien-Stürmer Ciro Immobile wechselt noch mal den Verein

31.01.2026 - 10:43
Im Blickfeld

YB-Stürmer Alan Virginius steht bei zwei Klubs aus Topligen im Fokus

28.01.2026 - 16:06
Winterdeal schwierig

Loïs Openda hat mehrere Möglichkeiten

25.01.2026 - 14:48
Wechsel perfekt

Nati-Star Simon Sohm hat wieder einen neuen Serie A-Klub

22.01.2026 - 16:39
Stefan Posch

Nächste Verstärkung für Urs Fischer: Ösi-Verteidiger aus der Serie A kommt

22.01.2026 - 10:28
Bald Kollege von Remo Freuler

Schweizer Nationalspieler Simon Sohm vor Wechsel innerhalb der Serie A

19.01.2026 - 17:31
Mainz der Favorit

Bundesliga-Klubs interessieren sich für Stefan Posch

18.01.2026 - 09:05
Schlüsselbein gebrochen

Nati-Hiobsbotschaft: Remo Freuler fällt aus

3.11.2025 - 12:49
Neuer Vertrag

Zwei italienische Topklubs wollen Bologna Remo Freuler ausspannen

16.10.2025 - 10:36
Bei neuen Klubs

Rabiot & Rowe treffen nach Kabinenprügelei schon wieder aufeinander

12.09.2025 - 10:57