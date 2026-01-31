Italien-Stürmer Ciro Immobile wechselt noch mal den Verein

Ciro Immobile vollzieht im fortgeschrittenem Stadium seiner Karriere noch mal einen Vereinswechsel. Bologna soll er in Richtung Frankreich verlassen.

Ciro Immobile hat erst im zurückliegenden Sommer einen Einjahresvertrag beim FC Bologna unterschrieben – dieser wird bald nicht mehr gültig sein. Laut dem Journalisten Fabrizio Romano zieht es Immobile nach Frankreich. Demnach wird er beim Paris FC einen Vertrag unterschreiben.

Immobile war erst vor einigen Monaten ablösefrei von Besiktas nach Bologna gewechselt, kam in dieser Saison aber nur auf mickrige neun Einsätze (227 Minuten) in drei verschiedenen Wettbewerben.

Der 35-Jährige nimmt im Spätherbst seiner Karriere also noch mal einen Vereinswechsel vor. Der ehemalige italienische Nationalspieler (57 A-Einsätze) spielte in seiner Karriere unter anderem bereits für Juventus Turin, Borussia Dortmund und den FC Sevilla.