Ex-Chelsea-Coach Liam Rosenior hat bei neuem Klub unterschrieben

Liam Rosenior kehrt nach seinem verunglückten Abstecher zu Chelsea nach Frankreich zurück.

Dort unterzeichnet der 41-jährige Engländer beim Paris FC einen Vertrag bis 2028. In der Vergangenheit war Rosenior in Frankreich für Racing Strassburg tätig. Den Klub verliess er Anfang Jahr in Richtung Chelsea, wo er aber nach etwas mehr als drei Monaten wieder gehen musste.

In Paris will er in der Ligue 1 jetzt wieder durchstarten. «Liam Rosenior vereint alle Eigenschaften, die wir gesucht haben. Er ist ein moderner, anspruchsvoller Trainer, der dafür bekannt ist, sowohl die Spieler als auch die Mannschaft als Ganzes weiterzubringen», sagt Paris FC-Sportdirektor Marco Neppe.

Rosenior löst in Paris Antoine Kombouaré ab, der den Job erst im Februar übernommen hatte.