SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
rückkehr nach Frankreich

Ex-Chelsea-Coach Liam Rosenior hat bei neuem Klub unterschrieben

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 10:56
Ex-Chelsea-Coach Liam Rosenior hat bei neuem Klub unterschrieben

Liam Rosenior kehrt nach seinem verunglückten Abstecher zu Chelsea nach Frankreich zurück.

Dort unterzeichnet der 41-jährige Engländer beim Paris FC einen Vertrag bis 2028. In der Vergangenheit war Rosenior in Frankreich für Racing Strassburg tätig. Den Klub verliess er Anfang Jahr in Richtung Chelsea, wo er aber nach etwas mehr als drei Monaten wieder gehen musste.

In Paris will er in der Ligue 1 jetzt wieder durchstarten. «Liam Rosenior vereint alle Eigenschaften, die wir gesucht haben. Er ist ein moderner, anspruchsvoller Trainer, der dafür bekannt ist, sowohl die Spieler als auch die Mannschaft als Ganzes weiterzubringen», sagt Paris FC-Sportdirektor Marco Neppe.

Rosenior löst in Paris Antoine Kombouaré ab, der den Job erst im Februar übernommen hatte.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Mehr entdecken
rückkehr nach Frankreich

Ex-Chelsea-Coach Liam Rosenior hat bei neuem Klub unterschrieben

7.07.2026 - 10:56
Neue Umgebung?

Alejandro Garnacho könnte Chelsea bereits verlassen und nach Italien wechseln

6.07.2026 - 11:10
Chelsea fordert 50 Millionen Pfund

Manchester United steigt bei Andrey Santos ein

5.07.2026 - 14:28
Klubs verhandeln

Inter Mailand mit Chelsea-Star über Wechsel einig

4.07.2026 - 10:48
Nati-Star entscheidet sich

Überraschung: Chelsea-Wechsel von Granit Xhaka kein Thema mehr

4.07.2026 - 09:13
Kleiner, aber feiner Unterschied

Real Madrid verrät Olise-Hintergedanken mit Statement zu Enzo Fernandez

3.07.2026 - 13:48
Kommt von Atalanta

Chelsea tütet 55 Millionen Euro-Transfer von Marco Palestra ein

1.07.2026 - 15:26
Sehr begehrt

US-Nationalstürmer Balogun ist das Topziel von PSG und zwei Premier-League-Klubs

30.06.2026 - 17:06
Verkündung

ManCity stellt Enzo Maresca als Guardiola-Nachfolger vor – Chelsea tritt nach

29.06.2026 - 15:34
8 Millionen Pfund sind zu wenig

Erstes Chelsea-Angebot für Granit Xhaka reicht nicht

29.06.2026 - 10:06