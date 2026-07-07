Juve hat einen neuen Fussballchef und gibt Giorgio Chiellini eine neue Rolle

Juventus stellt seine sportliche Führung neu auf: Der frühere Roma- und Milan-Sportdirektor Frederic Massara stösst zu den Turinern. Ausserdem steht Giorgio Chiellini vor einer Rückkehr.

Massara wird als «Chief Football Officer» angestellt und ist direkt dem CEO Giovanni Carnevali untergeordnet. Damit soll die Organisationsstruktur und die Profimannschaft gestärkt werden. Er arbeitet eng mit Sportdirektor Marco Ottolini zusammen.

Ex-Profi Giorgio Chiellini übernimmt bei Juve derweil eine neue Rolle als «Chief Club Affairs Officer». Dabei wird er sich insbesondere um die Beziehungen mit wichtigen Institutionen, strategischen Interessengruppen und Sportorganisationen in Italien und weltweit in Kontakt kümmern.