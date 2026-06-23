Julián Álvarez sorgt für Transfer-Beben

Die Zukunft von Julián Álvarez entwickelt sich immer mehr zu einem der grössten Transfer-Themen des Sommers. Nach Argentiniens 2:0-Sieg gegen Österreich bei der WM 2026 erklärte der Angreifer offenbar, dass ein Wechsel „für alle Seiten die beste Lösung“ sein könnte.

Die Aussagen werden als deutliches Signal gewertet, dass sich Álvarez einen Abschied von Atlético Madrid vorstellen kann. Im Rennen um den Weltmeister befindet sich unter anderem der FC Arsenal. Die Londoner sollen bereits Kontakt zu Atlético und dem Umfeld des Spielers aufgenommen haben. Allerdings erhielt Arsenal zunächst eine klare Antwort. Laut Fabrizio Romano soll Álvarez den Gunners mitgeteilt haben, dass er das Interesse schätzt, sein bevorzugtes Ziel jedoch der FC Barcelona sei.

Das deckt sich mit mehreren Berichten aus Spanien und Argentinien. Der Stürmer möchte demnach unbedingt in La Liga bleiben und würde einen Wechsel nach Barcelona favorisieren. Ganz vom Tisch ist Arsenal dennoch nicht. Der argentinische Journalist Gastón Edul berichtet, dass Álvarez offen für Alternativen wäre, falls Barcelona den Transfer nicht realisieren kann. In diesem Szenario könnten Arsenal oder auch Paris Saint-Germain wieder eine Rolle spielen.

PSG soll sich zuletzt allerdings zurückgezogen haben, wodurch Arsenal seine Position verbessern könnte. Besonders interessant ist zudem ein mögliches Tauschmodell. Laut «COPE» prüft Atlético angeblich eine Konstruktion, bei der Viktor Gyökeres nach Madrid wechseln könnte, während Álvarez den umgekehrten Weg zu Arsenal antreten würde. Zusätzlich müsste Arsenal noch zwischen 40 und 60 Millionen Euro an Atlético zahlen.