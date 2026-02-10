SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Im Sommer

Juventus rechnet mit definitivem Abgang von Nico Gonzalez

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 15:31
Juventus rechnet damit, den argentinischen Angreifer Nico Gonzalez im Sommer definitiv an Atlético zu «verlieren».

Der 27-Jährige wechselte im Hinblick auf diese Saison hin zunächst auf Leihbasis zu den Rojiblancos. Sollte der Stürmer 60 Prozent der Partien über mindestens 45 Minuten bestreiten, greift eine Kaufpflicht in Höhe von 32 Mio. Euro. Zwölf solche Spiele hat Gonzalez bereits hinter sich, es fehlen noch neun.

Bei Juve geht man davon aus, dass es zu diesem definitiven Verkauf kommen wird. Entsprechend wurde auch die Kaderplanung vorangetrieben. Mit Edon Zhegrova und Lois Openda wurde bereits im vergangenen Sommer in der Offensive nachgelegt. Im Januar kam nun auch noch Jérémie Boga.

Gonzalez seinerseits spielt bei Atlético häufig, weist mit nur einem Saisontreffer allerdings noch nicht die Torausbeute auf, die er sich wünscht.

