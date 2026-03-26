Die Guirassy-Ausstiegsklausel liegt deutlich tiefer als gedacht

Torjäger Serhou Guirassy könnte Borussia Dortmund zum Saisonende nach zwei Jahren trotz weiterlaufendem Vertrag bis 2028 verlassen. Möglich macht es eine Ausstiegsklausel, die sogar deutlich tiefer liegt als bislang angenommen.

Nach Angaben der «Bild» sind für ausgewählte Topklubs nämlich «nur» 35 Mio. Euro notwendig, um den 30-jährigen Guineer aus seinem bestehen Kontrakt herauszukaufen. Bislang war von 50 Mio. Euro die Rede. Zusätzlich soll die Klausel auch erst im späteren Verlauf des Sommers gezogen werden können. Guirassy hat in dieser Saison für den BVB 18 Treffer in 39 Pflichtspielen erzielt. Vor allem in der Rückrunde zeigt er sich wieder äussert treffsicher. Trotzdem setzt BVB-Coach Niko Kovac in der Offensive immer wieder auch auf andere Kräfte.

Als Interessenten wurden bislang Milan, Tottenham und saudische Klubs genannt. Zumindest für die Saudis gilt die Klausel jedoch nicht. Sie müssten die Ablöse frei mit dem neuen Dortmunder Sportdirektor Ole Book verhandeln.

Insgesamt bestreitet Guirassy in dieser Spielzeit bereits seine sechste Saison in der Bundesliga. Ausserdem lief er für den 1. FC Köln noch ein Jahr in der 2. Bundesliga auf. Sein Abschied aus Deutschland im Sommer ist jedoch möglich.