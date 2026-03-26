SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nur 35 Millionen

Die Guirassy-Ausstiegsklausel liegt deutlich tiefer als gedacht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 März, 2026 16:31
Die Guirassy-Ausstiegsklausel liegt deutlich tiefer als gedacht

Torjäger Serhou Guirassy könnte Borussia Dortmund zum Saisonende nach zwei Jahren trotz weiterlaufendem Vertrag bis 2028 verlassen. Möglich macht es eine Ausstiegsklausel, die sogar deutlich tiefer liegt als bislang angenommen.

Nach Angaben der «Bild» sind für ausgewählte Topklubs nämlich «nur» 35 Mio. Euro notwendig, um den 30-jährigen Guineer aus seinem bestehen Kontrakt herauszukaufen. Bislang war von 50 Mio. Euro die Rede. Zusätzlich soll die Klausel auch erst im späteren Verlauf des Sommers gezogen werden können. Guirassy hat in dieser Saison für den BVB 18 Treffer in 39 Pflichtspielen erzielt. Vor allem in der Rückrunde zeigt er sich wieder äussert treffsicher. Trotzdem setzt BVB-Coach Niko Kovac in der Offensive immer wieder auch auf andere Kräfte.

Als Interessenten wurden bislang Milan, Tottenham und saudische Klubs genannt. Zumindest für die Saudis gilt die Klausel jedoch nicht. Sie müssten die Ablöse frei mit dem neuen Dortmunder Sportdirektor Ole Book verhandeln.

Insgesamt bestreitet Guirassy in dieser Spielzeit bereits seine sechste Saison in der Bundesliga. Ausserdem lief er für den 1. FC Köln noch ein Jahr in der 2. Bundesliga auf. Sein Abschied aus Deutschland im Sommer ist jedoch möglich.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
Für Leihe verfügbar

Der BVB macht sich Hoffnungen bei City-Profi Oscar Bobb
Mehr entdecken
Nur 35 Millionen

Die Guirassy-Ausstiegsklausel liegt deutlich tiefer als gedacht

26.03.2026 - 16:31
Vertragsabschluss

Mit Ausstiegsklausel: BVB kurz vor neuem Deal mit Nico Schlotterbeck

24.03.2026 - 12:48
Es wird ernst

Das Interesse des BVB an Jadon Sancho ist sehr real und konkret

24.03.2026 - 09:58
Ole Book

Borussia Dortmund bestätigt den Nachfolger von Sebastian Kehl

23.03.2026 - 13:46
Am Knie verletzt

Heftiger Rückschlag für BVB-Star Felix Nmecha

23.03.2026 - 10:27
Nils-Ole Book

Ein Mann aus der 2. Bundesliga könnte beim BVB die Kehl-Nachfolge antreten

23.03.2026 - 10:13
Gespräche laufen positiv

BVB weiterhin zuversichtlich bei Schlotterbeck

22.03.2026 - 17:31
Mit sofortiger Wirkung

Borussia Dortmund trennt sich überraschend von Sebastian Kehl

22.03.2026 - 12:55
Verletzter Captain

«Borusse durch und durch»: BVB verlängert mit Emre Can

21.03.2026 - 11:36
Volle Konzentration

BVB: Waldemar Anton mit Statement zu Wechselgerüchten

21.03.2026 - 10:23