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"Sind froh"

Ralf Rangnick bietet die Neulinge Wanner & Chukwuemeka sofort auf

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 15:39
Ralf Rangnick bietet die Neulinge Wanner & Chukwuemeka sofort auf

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick nutzt die Gunst der Stunde und integriert Paul Wanner (20) und Carney Chukwuemeka (22) sofort in die Nationalmannschaft.

Erst kürzlich haben sich beide zum ÖFB bekannt und öffentlich mitgeteilt, dass sie künftig für Österreich auflaufen wollen. Bereits in den Test-Länderspielen gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) sind sie dabei, wie Nationalcoach Rangnick nun bekanntgegeben hat. «Wir sind froh, dass sie sich für uns entschieden haben. Sie haben während des Lehrgangs jetzt natürlich die Möglichkeit, sich für die WM zu empfehlen. Auf die nächsten zehn bis zwölf Jahre gesehen, bin ich auf jeden Fall überzeugt davon, dass sie uns weiterhelfen werden», so der Deutsche. Wanner, der für die PSV Eindhoven aufläuft, und Chukwuemeka, der beim BVB spielt, wird zugetraut, künftig tragende Rollen zu spielen.

Beide kommen im Mittelfeldzentrum auf ähnlichen Positionen zum Zug. Ob sie auch gleich gemeinsam spielen, wird sich zeigen. Rangnick wird in den Testspielen sicherlich einige Personalien und Formationen ausprobieren.

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