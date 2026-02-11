SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
BVB-Profi Chukwuemeka könnte an der WM sensationell für Österreich auflaufen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 10:34
Der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick buhlt um Borussia Dortmunds Stürmer Carney Chukwuemeka.

Der 22-Jährige wurde in Österreich geboren und verbrachte seine ersten beiden Lebensjahr da, ehe er in England aufwuchs. Chukwuemeka verfügt gleich über drei Staatsbürgerschaften: Die englische, die nigerianische und die österreichische. Dies möchte sich Ralf Rangnick zunutze machen. Der Coach des ÖFB buhlt laut «Bild» aktiv um den Mittelfeldprofi und möchte diesen zu einem Nationenwechsel ermuntern.

Bis zur Stufe U20 spielte Chukwuemeka für England. Chancen auf ein Aufgebot für die Three Lions hat er aktuell jedoch nicht. Beim ÖFB würde dies anders aussehen: Rangnick eröffnet dem Youngster die Perspektive, im Sommer an der WM teilzunehmen. Dieser soll von dieser Idee durchaus angetan sein. Eine finale Entscheidung hat er jedoch noch nicht getroffen.

