Bereits an der WM?

BVB-Profi Carney Chukwuemeka läuft ab sofort für Österreich auf

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 März, 2026 09:14
Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka (22) wird ab sofort für die österreichische Nationalmannschaft auflaufen.

Der 22-jährige Engländer verfügt auch über den entsprechenden Pass. Auf Stufe U17 bis U20 repräsentierte er noch England, nun folgt aber der Nationenwechsel. Carney Chukwuemeka ist gebürtiger Wiener und könnte bereits in den Testspielen der ÖFB-Auswahl Ende dieses Monats gegen Ghana und Südkorea zum Zug kommen. Nationaltrainer Ralf Rangnick plant fix mit ihm.

Nach Paul Wanner ist Chukwuemeka die zweite sehr kurzfristige Verstärkung für die österreichische Auswahl. Beide könnten an der WM im Sommer sogar schon tragende Rolle übernehmen.

Klubtechnisch läuft Chukwuemeka seit Februar des vergangenen Jahres für Dortmund auf. Nach einer Leihe übernahm der BVB die Transferrechte an ihm für 20 Mio. Euro von Chelsea.

