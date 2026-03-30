Ralf Rangnick kritisiert BVB wegen Carney Chukwuemeka

Youngster Carney Chukwuemeka ist seit der vergangenen Woche österreichischer Nationalspieler. Der 22-Jährige erzielt beim Debüt gleich ein Tor und erhält für seinen Auftritt beim 5:1-Sieg gegen Ghana durchgehend gute Noten. Teamchef Ralf Rangnick äussert aber auch Kritik über einen ganz bestimmten Umstand.

Es geht um die aus seiner Sicht mangelnden Deutschkenntnisse von Chukwuemeka. Dieser ist in England aufgewachsen, spielt nun aber seit etwas mehr als einem Jahr bei Borussia Dortmund. Aus Sicht von Rangnick ist es eine der Aufgaben des Vereins, Neuzugängen die Sprache zu vermitteln – über Deutschkurse. Dass Chukwuemeka noch schlecht Deutsch spricht, hat den ÖFB-Coach überrascht. «Das kenne ich aus meiner Zeit in Leipzig oder Hoffenheim anders», sagt Rangnick zur Thematik und führt aus: «Da war das Pflicht, dreimal die Woche den Deutschunterricht zu besuchen. Wenn da einer nicht gekommen ist, war das, als wenn man unentschuldigt beim Training gefehlt hatte.»

In Interviews auf Deutsch hat Chukwuemeka weiterhin Probleme, weshalb die Gespräche häufig in Englisch fortgeführt werden. Beim österreichischen Verband werden für Besprechungen nun sogar Dolmetscher eingesetzt.

Rangnick plant aber weiterhin fix mit dem Youngster und wird diesen wohl auch im Testspiel gegen Südkorea am Dienstagabend wieder einsetzen.