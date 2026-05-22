Andrés Iniesta beginnt seine Trainerkarriere mit dem ersten Job

Zwei Jahre nach dem Ende seiner Aktivkarriere beginnt Andrés Iniesta eine Laufbahn als Trainer.

Wie Fabrizio Romano verkündet, wird der 42-jährige Spanier neuer Coach von Gulf United in Dubai. Mit dem Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist alles klar, die Unterschriften erfolgen in Kürze. Iniesta kennt das Land und den Fussball in den Emiraten, lief er doch 2023/24 noch für ein Jahr für den Emirates Club auf.

Im Anschluss liess er sich noch etwas Zeit, ehe er nun als Trainer eine neue Herausforderung annimmt. Als Spieler hat Iniesta alles gewonnen. Ob ihm dies auch als Trainer gelingen wird, steht noch in den STernen.