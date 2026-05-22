Sandro Schwarz kehrt als Trainer zu russischem Klub zurück

Der deutsche Trainer Sandro Schwarz kehrt nach Russland zurück.

Nachdem der 47-Jährige zuletzt während zwei Jahren als Cheftrainer der New York Red Bulls in der MLS amtete, unterschrieb er nun einen bis 2029 gültigen Vertrag als Trainer von Dinamo Moskau. Dort war Schwarz bereits zwischen Oktober 2020 und Juni 2022 beschäftigt.

In der Bundesliga coachte Schwarz in der Vergangenheit Hertha BSC und Mainz 05. Zuletzt wurde er als potenzieller Nachfolger von Eugen Polanski bei Borussia Mönchengladbach gehandelt. Dazu kommt es aber nicht.