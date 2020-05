Verwirrung um Klausel von Erling Haaland

Erling Haaland wechselte zu Beginn dieses Jahres von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund und unterschrieb da einen Vertrag bis 2024. Seit Anbeginn sorgt eine angebliche Ausstiegsklausel für Gesprächsstoff. Jetzt gibt es zu dieser neue Informationen.

Vor allem deutsche Medien gingen bislang davon aus, dass der 19-jährige Norweger den BVB ab 2022 oder vielleicht sogar schon 2021 für einen festen Betrag, wohl im Bereich von 75 Mio. Euro, verlassen kann. Die spanische “AS” liefert nun eine andere Version: Demnach ist vertraglich gar keine Klausel eingebaut. Stattdessen bestehe lediglich eine Absprache, wonach man Haaland ab 2022 keine Steine in den Weg legen wird, wenn er den Bundesliga-Klub dann verlassen möchte.

Für Klarheit könnten nur die beiden Vertragsparteien sorgen. Diese geben aber zu konkreten Inhalten keine Auskunft. Die Spekulationen könnten vorderhand also weitergehen. Klar ist indes, dass sich Haaland in Dortmund derzeit pudelwohl fühlt und im Augenblick ganz sicher nicht an einen Wechsel denkt. Am Samstag erzielte er im 12. Pflichtspiel für den BVB bereits das 13. Tor.

psc 18 Mai, 2020 17:51