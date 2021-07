Vor dem Urlaub: Jadon Sancho reist zum Medizincheck nach Manchester

Nach der Beendigung der Europameisterschaft reisen die Akteure, die bis zum Schluss im Einsatz standen, nun alle in den wohl verdienten Urlaub. Jadon Sancho hat davor aber noch etwas zu tun.

Der 21-jährige Engländer wird laut “Daily Mail” noch am Dienstag zum Medizincheck in Manchester erwartet. Anfang Juli hatten ManUtd und der BVB die Übereinkunft für einen Transfer des englischen Nationalspielers bestätigt. Formell über die Bühne ist der Wechsel allerdings noch nichts. Dies wird nun erledigt, bevor Sancho dann erst einmal in die Ferien geht.

ManUtd zahlt eine Ablöse in Höhe von rund 85 Mio. Euro. Der Angreifer soll künftig ein Jahressalär von rund 15 Mio. Euro einstreichen.

psc 13 Juli, 2021 09:18