BVB-Boss Watzke klärt auf, woran der Sancho-Wechsel zu ManUtd platzte

Jadon Sancho war im vergangenen Sommer bei Manchester United bekanntlich ein heisses Thema. Jetzt sagt Dortmunds Klubboss Hans-Joachim Watzke, woran der Transfer letztlich scheiterte.

Der BVB war mit den vom englischen Rekordmeister angebotenen Konditionen nicht einverstanden. So habe ManUtd auf eine über mehrere Jahre angelegte Ratenzahlung bestanden. Ausserdem sei die Gesamtsumme aus Sicht Dortmunds nicht ausreichend gewesen. Eine konkrete Summe, die geboten wurde, nennt Watzke im Gespräch mit “kicker” nicht, sie sei aber tiefer ausgefallen als jene Beträge, die bisher in den Medien kolportiert wurden. Da war bisher von 100 Mio. Euro oder mehr die Rede. An Sancho lag der geplatzte Wechsel indes nicht: Der 20-Jährige sei laut Watzke tatsächlich bereit für die Rückkehr auf die Insel gewesen.

Der Dortmunder Geschäftsführer glaubt, dass die schwache Form, in der sich der 20-jährige Engländer während Grossteilen der bisherigen Saison befand, durchaus mit dem gescheiterten Wechsel zu tun haben könnte. Mit einem spektakulären Treffer beim 2:0-Sieg gegen Wolfsburg meldete sich der Nationalspieler zumindest zum Start ins neue Jahr stark zurück.

Ein Wechsel dürfte im Sommer aber sehr wohl wieder ein Thema werden. Gut möglich, dass er dann auch vollzogen wird. Neben ManUtd interessieren sich weitere englische Topklubs für die Dienste des Jungstars.

psc 4 Januar, 2021 11:15