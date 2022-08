Watzke sieht keinen Attraktivitätsverlust der Bundesliga

Stars wie Robert Lewandowski und Erling Haaland haben die Bundesliga für den FC Barcelona beziehungsweise Manchester City verlassen. Dennoch glaubt Borussia Dortmund Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nicht, dass die Bundesliga an Attraktivität einbüsst.

“Wir müssen uns die Situation nicht schönreden: Es ist eine Herausforderung, der sich die Liga stellen muss”, sagte Hans-Joachim Watzke gegenüber dem “kicker”. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund stellte jedoch mit Blick auf die Abgänge von Robert Lewandowski und Erling Haaland klar: “Die Bundesliga hat gut existiert, als beide noch nicht da waren, und sie wird auch weiter eine gute Figur abgeben. Davon abgesehen: Die Bayern haben ja sehr ambitionierte Transfers getätigt, insofern ist netto nichts verloren gegangen.”

Neben Sadio Mané und Matthijs de Ligt zog es auch Mario Götze in die Bundesliga. “Speziell Mané ist natürlich ein Name, der aufgrund seiner Erfolge mit Liverpool heraussticht. Öffentlich stehen Stürmer immer stärker im Fokus als Abwehrspieler. Das war bei Lewandowski und Haaland so, das wird bei Mané so sein – auch wenn de Ligt deutlich teurer war”, so Watzke. Sie alle würden der Bundesliga gut zu Gesicht stehen, findet der BVB-Chef.

adk 1 August, 2022 11:48